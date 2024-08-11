Взрывная ночь в России: оккупанты заявили об атаке десятками дронов и ракет

В ночь на 11 августа в ряде российских регионов взрывалось, гремело и горело. Минобороны страны-агрессора заявило о массированной атаке беспилотников.

Так, ведомство отметило, что над 5 областями были сбиты 35 дронов и четыре тактические ракеты "Точка-У", которыми якобы Украина атаковали объекты на территории России.

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Сколько целей и где сбивали

Оккупанты рассказали, что над Курской областью было уничтожено 14 дронов и 4 ракеты, над Воронежской – 16 БПЛА, над Белгородской – 3 БПЛА и над Орловской и Брянской – по одному дрону.

Ранее губернатор Воронежской области заявил, что обломки беспилотников повредили административное здание и коммунальный объект, а также несколько частных домов и автомобилей. Около 100 человек остались без электричества.

Власти Белгородщины сообщили, что дроны атаковали два дома. Пострадавших нет.

В Курске обломки ракеты упали на девятиэтажный жилой дом, пострадали 13 человек, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии. В доме выбиты окна. Жители дома провели ночь в пункте временного размещения.

К слову, Кремль перебрасывает в Курскую области дополнительные силы. В ISW оценили, какие силы и откуда передислоцирует враг.