Ночью 12 сентября украинские дроны поразили крупнейший нефтяной терминал России на Балтийском море в порту Приморска. Президент Зеленский поблагодарил защитников за успешную атаку.

В вечернем обращении за 14 сентября глава государства отметил работу спецназовцев СБУ и эффективность украинских дронов, передает 24 Канал.

Как Зеленский прокомментировал украинскую атаку на Россию 12 сентября?

По словам президента, нефтяной терминал России на Балтийском море получил существенные повреждения, ощутимых для врага. Также наши беспилотники не оставляют в покое порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок.

"Сейчас беспилотники Службы безопасности Украины способны действовать на расстоянии более тысячи километров", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что самые эффективные и быстрые санкции против России – это удары по ее нефтяным заводам, терминалах, нефтебазах. "Российская война – это фактически функция нефти, функция газа, всех других российских энергоресурсов", – объяснил президент.

Что известно об атаке дронов на Россию 12 сентября?