Серия взрывов прогремела в Воронеже: там россияне "гонялись" за дронами

Ночью жителям по меньшей мере трех российских областей не спалось. Особенно громко было в Воронеже.

Еще вечером 12 января губернатор Воронежской области Гусев сообщил об угрозе ударных дронов, передает 24 Канал.

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Ревела сирена и раздавались взрывы

Где-то около 01:00 воронежские местные телеграмм-каналы начали жаловаться на громкий взрыв. Отмечалось, что неспокойно было на левом берегу города. Всего в течение ночи в Воронеже прозвучала серия взрывов.

Как сильно бахнуло в Воронеже: смотрите видео

Губернатор успокаивал россиян, что средства ПВО сбили несколько БПЛА в пригороде, и пострадавших и разрушений нет. В 03:27 для области объявили отбой дроновой опасности.

Утром минобороны России отчиталось, что за ночь было сбито шесть БПЛА над территорией Воронежской области и по одному – над территориями Брянской и Белгородской областей.

К слову, недавно в Нижнекамске, что в Татарстане, горел НПЗ "Танеко". Этот завод расположен на расстоянии более 1100 километров от Украины.