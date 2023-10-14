ПВО промахнулась: во время налета БПЛА на Сочи россияне ударили по своей же территории
Утром 14 октября неизвестные БПЛА атаковали российский город Сочи – местные активно публиковали кадры работы ПВО. На одно из таких видео попал момент, на котором российская система защиты попадает по своей же территории.
Официально российское минобороны заявило о сбитии 2 беспилотников над Черным морем. Известно, что при атаке у некоторых россиян даже выключался свет.
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Детали утренней атаки на Сочи
Утром 14 октября город Сочи и окрестности атаковали коварные беспилотники. По ним сработала российская ПВО, однако по крайней мере один удар был "ложным". Российская система попала по своей же территории.
Соответствующее видео опубликовали в соцсети Х, ранее известной как Twitter. На нем видно, что вместо запуска в небо ракета ПВО оккупантов движется в сторону, к домам. После этого можно услышать громкий взрыв. Автор видео же прокомментировал это явление как "б**ть".
Стоит отметить, что минобороны России сообщили о сбитии двух беспилотников, а местные жители убеждали, что было по крайней мере 5 случаев "хлопков" в Сочи.
Как российская ПВО попала не по БПЛА: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика)
Взрывы в России стали привычным делом
- Стоит добавить, что в начале октября украинские защитники поразили в Сочи стоянку российских вертолетов. Российские власти заявили об успешно отраженной атаке, однако несколько дронов уже достигли своей цели в районе.
- Ночью 12 октября Брянскую область также атаковал беспилотник – его якобы подавили силы радиоэлектронной борьбы. Однако обломки упали в районе мясокомбината и вызвали пожар.
- В тот же день, но раньше также Белгородская область не могла заснуть из-за налетов БПЛА. Из-за падения обломков вспыхнул жилой дом, известно о раненых и погибших.
- В начале октября в Красноярске вспыхнул мощный пожар на территории алюминиевого завода. Местные сообщают, что этому предшествовал мощный взрыв.