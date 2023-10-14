ПВО промахнулась: во время налета БПЛА на Сочи россияне ударили по своей же территории

Утром 14 октября неизвестные БПЛА атаковали российский город Сочи – местные активно публиковали кадры работы ПВО. На одно из таких видео попал момент, на котором российская система защиты попадает по своей же территории.

Официально российское минобороны заявило о сбитии 2 беспилотников над Черным морем. Известно, что при атаке у некоторых россиян даже выключался свет.

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Детали утренней атаки на Сочи

Утром 14 октября город Сочи и окрестности атаковали коварные беспилотники. По ним сработала российская ПВО, однако по крайней мере один удар был "ложным". Российская система попала по своей же территории.

Соответствующее видео опубликовали в соцсети Х, ранее известной как Twitter. На нем видно, что вместо запуска в небо ракета ПВО оккупантов движется в сторону, к домам. После этого можно услышать громкий взрыв. Автор видео же прокомментировал это явление как "б**ть".

Стоит отметить, что минобороны России сообщили о сбитии двух беспилотников, а местные жители убеждали, что было по крайней мере 5 случаев "хлопков" в Сочи.

Как российская ПВО попала не по БПЛА: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика)

Взрывы в России стали привычным делом