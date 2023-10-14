Офіційно російське міноборони заявило про збиття 2 безпілотників над Чорним морем. Відомо, що під час атаки у деяких росіян навіть вимикалося світло.

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Деталі ранкової атаки на Сочі

Зранку 14 жовтня місто Сочі та околиці атакували підступні безпілотники. По ним спрацювала російська ППО, однак, принаймні один удар був "хибним". Російська система влучила по своїй же території.

Відповідне відео опублікували у соцмережі Х, раніше відомій як Twitter. На ньому видно, що замість запуску в небо ракета ППО окупантів рухається вбік, до будинків. Після цього модна почути гучний вибух. Автор відео ж прокоментував це явище як "б**ть".

Варто зазначити, що міноборони Росії повідомили про збиття двох безпілотників, а місцеві жителі ж переконували, що було принаймні 5 випадків "хлопків" у Сочі.

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Вибухи у Росії стали буденністю