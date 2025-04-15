Курск под массированной атакой БПЛА: над городом прогремело около 30 взрывов
- Российские паблики сообщают о взрывах в Курске. Местные говорят, что в городе и области слышна работа "пе-ве-о".
- В результате работы российских средств РЭБ один из БпЛА попал в верхние этажи многоэтажки.
Ночь на 15 апреля для россиян выдалась неспокойной. В частности, над Курском прозвучало немало взрывов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
Смотрите также Взрыв прогремел в российском Оренбурге: огонь охватил ТЭЦ
Взрывы в Курске
Ночью 15 апреля россияне жаловались на атаку дронов. Так, над Курском прогремела серия громких взрывов.
Вражеские паблики пишут, что сначала было слышно не менее 6 взрывов.
В то же время местные жаловались, что они слышали над городом от 6 до 10 взрывов. Также они говорят о серии ярких вспышек в небе.
Вскоре российские телеграмм-каналы писали, что взрывы гремят над городом уже почти час. Местные насчитали около 30 взрывов над городом.
Над Курском слышны взрывы: смотрите видео
Внимание! На кадрах присутствует нецензурная лексика
Местные жители также заявляют, что в городе и области слышна работа их "пе-ве-о".
По словам очевидцев, первые хлопки и звуки автоматной очереди были слышны в районе поселка Раздолье. Вскоре в результате работы российских средств РЭБ один из БПЛА попал в верхние этажи многоэтажки. По словам очевидцев, якобы разрушены 4 квартиры в доме на улице Заводская.
Дроны атаковали Курск: смотрите видео
Пока никакой информации от официальных лиц Курской области нет.
Смотрите также В российском Саратове горит аэродром
Напомним, что российские телеграмм-каналы в ночь на 14 апреля сообщали о сагрозу атаки БпЛА. Опасность существовала в разных регионах, в том числе – и Московской области.
Также оккупанты жаловались и на мощные взрывы в Тульской области.