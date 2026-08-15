В Fire Point намекнули на удар "Фламинго" по важным целям в Саратове: видео запуска
В ночь на 15 августа в российской Самаре раздался громкий взрыв, после чего вспыхнул пожар. Местные жители жалуются на "ракетную атаку".
Соучредитель Fire Point Денис Штилерман в X намекнул , что удар мог быть нанесен "Фламинго"
Что известно об атаке на Самару
Жители Самары активно делятся кадрами взрыва и пожара. Под некоторыми видео – надпись "После атаки ракеты".
Вероятно, это могла быть украинская ракета "Фламинго". Штилерман намекнул на это, выложив видео с эффектным запуском.
Однако пока официально неизвестно, действительно ли этой ночью по России летели "Фламинго".
Напомним, что, по данным OSINT-аналитиков, в результате атаки в Самаре произошел взрыв на промышленной площадке.
На обнародованных кадрах виден горящий цех, который может принадлежать авиазаводу "Авиакор" или ракетно-космическому центру "Прогресс". Эти предприятия расположены рядом.
Местные жители сообщали о попадании как минимум двух боеприпасов.