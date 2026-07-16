БПЛА подвергли Ярославль массированной атаке, есть жертва: кадры мощного взрыва

16 июля "добрые" дроны провели атаку на ряд российских и оккупированных территорий. Утром под прицелом, в частности, оказалась Ярославская область России.

Об этом заявил губернатор области Михаил Евраев.

Что известно о атаке на Ярославль?

Евраев около 6 утра сообщил, что регион подвергается массированной атаке БПЛА.

По его словам, "в целях обеспечения безопасности" было перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы по одной из дорог.

Только в первую волну атаки якобы было сбито 19 беспилотников.

Погиб один человек, еще четверо пострадали. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Трем госпитализация не понадобилась, один остается на стационарном лечении,

– утверждает Евраев.

Также Росавиация закрыла местный аэропорт для приема и отправки самолетов.

Что именно было подвергнуто атаке беспилотниками, точно неизвестно. Но мониторинговый канал Supernova+ опубликовал кадры взрыва в Ярославле. Где именно он произошел, не уточняется.

Взрыв в Ярославле: смотрите видео



Напомним, что ночью также загорелся аэродром Энгельс, расположенный примерно в 600 километрах от российско-украинской границы

Неспокойной ночью была и в Крыму. Там тоже раздавались взрывы и выстрелы, вспыхнули пожары.