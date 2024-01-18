В России слышали взрывы в нескольких областях: оккупанты заявляют об атаке на нефтяной терминал

Ночь против 18 января в России оказалась достаточно тревожной. Оккупанты жаловались на взрывы в нескольких областях, а также заявили об атаке на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. В сети заявляли о работе "пе-ве-о", которая отражала "атаку беспилотников", передает 24 Канал.

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Взрывы раздались по меньшей мере в 3 областях

Как сообщают в сети, в ночь на 18 января в России взрывы прогремели в Московской, Ленинградской и Белгородской областях. Там заявляли якобы об "атаке беспилотников".

Так, в Белгородской области раздавались мощные взрывы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе объявлена воздушная тревога якобы из-за "ракетной опасности". Он сообщил, что якобы на Белгород "летело 10 ракет", но российская "пе-ве-о" все "успешно сбила".

Сирены в Белгороде: смотрите видео

Гладков поначалу заявил, что разрушений и пострадавших нет. Однако позже он сообщил об одной пострадавшей женщине, а также заявил о разрушении в селе Мясоедово. Там повреждены несколько домов, а также линии электропередач и газоснабжения.

Взрывы в Белгороде: смотрите видео

Кроме того, россияне также заявляют, что Ленинградская область впервые оказалась под ударом беспилотников. Как пишут местные СМИ, под атакой оказался "Петербургский нефтяной терминал". Оккупанты заявляют, что БПЛА с 3 килограммами взрывчатки упал на территорию нефтяного терминала, однако о разрушениях не сообщают.

Тревожно ночью было в Московской и Брянской областях

. "Петербургский нефтяной терминал" – это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, а также крупнейшая стивидорная компания "Большого порта Санкт-Петербург".

В сети сообщали о мощных взрывах в подмосковном Подольске. Местные жители сообщали о работе "пе-ве-о". Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Подмосковье якобы сбит беспилотник.

Неспокойно было и над Брянском. Там местные власти заявили о "ракетной опасности" и "атаке беспилотников". По словам кремлевских прихвостней, над областью якобы сбили 2 ракеты "Точка-У" и 3 дрона.