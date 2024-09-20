Хранили ценное оружие: почему так важно было уничтожить склад в Торопце

Украина нанесла чрезвычайно эффективный удар по арсеналу оккупантов в Торопце. Уже была информация, что там Россия хранила ценное для себя оружие.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что взрывы в Торопце вызвали раздражение у российских пропагандистов. Там не понимают, как удалось уничтожить такой современный арсенал.

К теме Детонация, уничтоженные склады и масштабные пожары: все о ночной атаке дронов в России 18 сентября

Что там хранили оккупанты

Как отметил Тизенгаузен, строительство этого арсенала закончилось в 2018 году. В результате взрывов там был уничтожен и городок для военных, и различные подземные помещения и т.п.

Сейчас одни говорят, что вероятно сильно разворовали там все, поэтому случился взрыв. Ведь бетонные армированные стены должны были бы выдержать беспилотники. Другие же думают, что это были не беспилотники, а Украина использовала более серьезное оружие. Но после таких взрывов ничего уже и не докажешь,

– сказал Тизенгаузен.

Известно, что это был арсенал главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России. Там должны были бы хранить именно ракеты. Уже была информация, что там размещали северокорейские ракеты, "Искандеры". Говорили даже и о нескольких десятках единиц "Кинжалов".

Чем ближе такой арсенал к линии фронта, тем больше он заполнен. В глубине на Севере оккупанты могут хранить свои ракеты. Но сейчас большие запасы сделать им сложно. Потому что они фактически с конвейера идут на обстрел Украины. Для них этот арсенал был важным. Думаю, что успех будет закреплен дальше. И его будут развивать,

– сказал Тизенгаузен.

Обратите внимание! Взрывы на арсенале были настолько мощными, что там зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8 балла.