В России снова горячо: в двух областях взрывы, часть Курска без света

Вечером в Белгородской и Курской областях снова зацвел "хлопок". В областных центрах объявили воздушную тревогу. Оккупанты заявили о работе ПВО.

Жители Белгорода и Курска снова жалуются на взрывы. Между тем минобороны России традиционно отчиталось о "невероятной" работе "пе-ве-о".

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В Белгороде возможно попадание в предприятие

Около 8 вечера по украинскому времени в Белгородской области объявили воздушную тревогу. Там даже закрыли забегаловки "Вкусно и точька", якобы чтобы обезопасить гостей. Местные жители также сообщали о звуках взрывов, однако власти заявили, что это работа вооруженных сил России.

Минобороны России оперативно заявило, что их "пе-ве-о" якобы сбила 10 снарядов РСЗО Vampire и 1 "Точка-У" над Белгородской областью. Интересно, как так "оперативно" провел сбор обломков и анализ. Еще более интересно, что аналогичные сообщения уже были ранее. Однако с разницей в несколько цифр.

Тем временем местные телеграмм-канала пишут о попадании в предприятие. Сейчас более конкретной информации нет.

Часть Курска без света после взрывов

Через час, после 9 вечера по украинскому времени в Курской области тоже объявили воздушную тревогу. Россиян призвали найти укрытие или соблюдать правила "двух стен".

Губернатор Курской области заявил, что работает ПВО. Впоследствии в сети начали сообщать о громких звуках взрывов.

После этого в сети появилось сообщение о том, что во многих улицах Курска исчезла электроэнергия. Губернатор Роман Старовойт заявил, что аварийные бригады АО "Курские электрические сети" выехали на место. Также на Белгородщине сирены зазвучали повторно.

Тем временем минобороны России выступило с новой сказкой на ночь. Якобы во время этой тревоги Украина выпустила ракету С-200 по объекту в Курской области, а Белгородщину атаковала с помощью Patriot. Конечно, по их же словам, "обе цели успешно сбили".