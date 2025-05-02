Украина атаковала стратегический объект "Звезда" в России: где он расположен на карте

Ночью 2 мая украинские дроны нанесли удар по ключевому объекту космической разведки России в Ставропольском крае. Речь идет о военной части, известной под кодовым названием "Звезда".

Объект является частью российской системы космической радиоэлектронной разведки и подчиняется главному разведывательному управлению генштаба вооруженных сил России, передает 24 Канал.

Смотрите также Вероятно, пылает аэродром "Кача": где он расположен на карте

Удар по центру анализа космической информации

По информации ЦПД, "Звезда" функционирует с начала 1970-х годов и предназначена для глобального перехвата сигналов со спутников, межконтинентальных коммуникаций и обмена между иностранными военными объектами.

Местные власти подтвердили факт атаки. Как написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, "зафиксировано падение фрагментов беспилотников в селе Московском Изобильненского округа". По словам чиновника, пострадавших нет.

Где расположено село Московское: смотрите на карте

Этот населенный пункт расположен более чем в 600 километрах от территории Украины, подконтрольной легитимному правительству.