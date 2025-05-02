Об'єкт є частиною російської системи космічної радіоелектронної розвідки та підпорядковується головному розвідувальному управлінню генштабу збройних сил Росії, передає 24 Канал.

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Удар по центру аналізу космічної інформації

За інформацією ЦПД, "Звєзда" функціонує з початку 1970-х років і призначена для глобального перехоплення сигналів із супутників, міжконтинентальних комунікацій та обміну між іноземними військовими об'єктами.

Місцева влада підтвердила факт атаки. Як написав губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров, "зафіксовано падіння фрагментів безпілотників у селі Московському Ізобільненському округу". За словами чиновника, постраждалих немає.

Де розташоване село Московське: дивіться на карті

Цей населений пункт розташований за понад 600 кілометрів від території України, підконтрольній легітимному уряду.