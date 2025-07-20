Взрывы и пожары в России: почти сотня дронов ночью атаковала оккупантов
- В ночь на 20 июля аэропорты Москвы были закрыты из-за украинских беспилотников.
- Российское минобороны заявило, что было перехвачено и уничтожено 93 украинские БПЛА над 10 регионами России.
Россия в очередной раз оказалась под атакой украинских дронов. Взрывалось сразу в нескольких регионах.
В ночь на 20 июля все аэропорты Москвы закрывались. На подлете к российской столице тамошние ПВО и РЭБ охотились за украинскими беспилотниками. Обломки дронов вызвали много "хлопка" в Зеленограде, передает 24 Канал.
Смотрите также В России заявили, что получили от Украины приглашение на новые переговоры
Где в России ночью 20 июля раздавались взрывы?
Утром минобороны страны-агрессора сообщило, что над 10 регионами России было якобы перехвачено и уничтожено 93 украинских БПЛА. Из них:
- ️38 – над территорией Брянской области,
- 19 – над территорией Московского региона, в частности 16 БПЛА, летевших в Москву,
- 11 – над территорией Калужской области,
- 8 – над территорией Тульской области,
- 5 – над территорией Орловской области,
- 5 – над территорией Нижегородской области,
- 3 – над акваторией Черного моря,
- 2 – над территорией Курской области,
- 1 – над территорией Белгородской области,
- 1 – над территорией Рязанской области.
Напомним, что ночью 17 июля украинские дроны атаковали химический завод "Щекиназот" в Тульской области России, вызвав пожары. Предприятие производит вещества, важные для производства взрывчатки и ракетного топлива. Оно временно приостановило работу.