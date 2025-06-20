В Воронеже раздавались взрывы: дроны могли атаковать НПЗ

Ночью 20 июня в России было шумно. В частности, неспокойно спалось жителям Воронежа. Там беспилотники могли посетить местный нефтеперерабатывающий завод.

Поздно вечером 19 июня в Воронежской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов. По меньшей мере 5 взрывов прогремели над Воронежем. Тамошний губернатор Гусев позже доложил об уничтожении нескольких БпЛА в регионе, передает 24 Канал.

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Атака на НПЗ в Воронеже

Чиновник заявил, что никаких разрушений и пострадавших нет. Между тем российские телеграмм-каналы пишут о другом. В частности, о том, что дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод в Левобережном районе города.

К слову, в аэропорту Волгограда был введен план "Ковер". Самолетам запрещено взлетать и приземляться в аэропорту. Кроме того, мэр Москвы сообщил о сбитии украинского дрона на подлете к российской столице.

Напомним, что в ночь на 17 июня взрывы раздавались в Тамбовской области в районе завода "Прогресс" в Мичуринске. Это предприятие специализируется на производстве оборудования для авиационной и ракетной техники. Ранее этот завод подвергался атакам дронов.

Отметим, что в ночь на 14 июня дроны атаковали "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае России, в результате чего завод прекратил свою работу.