Оккупанты жалуются, что Россию атаковали более 120 дронов: какие регионы были под ударом

Ночь на 24 января в России прошла совсем не спокойно. Так, оккупанты жаловались на атаку дронов.

Там заявляли о "сбивании" более 120 беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Россияне жаловались на атаку дронов

Российское минобороны заявило об "успешной работе ппо". Так, они указали, что их силы "пе-ве-о" за ночь якобы сбили 121 беспилотник над регионами их страны.

В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что беспилотники сбивали сразу в нескольких регионах и над временно оккупированным Крымом. Так, по данным российского министерства, было ликвидировано:

37 БпЛА были "уничтожены" в Брянской области,

20 – в Рязанской области,

17 – в Курской области,

17 – в Саратовской области,

6 – в Московской области,

6 – в Белгородской области,

3 – в Воронежской области,

2 – в Тульской области,

2 – в Орловской области,

2 – в Липецкой области,

1 – над Москвой,

и еще 1 – в оккупированном Крыму.

Также российские паблики писали, что над Брянской областью якобы было сбито 37 дронов, в том числе 18 реактивных. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что пострадавших нет.

В пабликах пишут, что эта атака беспилотников стала крупнейшей с начала 2025 года.

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Напомним, что ночью россияне жаловались на атаку БпЛА в ряде областей, среди них оказалась и Московская, дроны якобы летели на российскую столицу. По данным росСМИ, которые цитируют мэра Москвы Сергея Собянина, их якобы сбили силы ПВО в городских округах Коломна и Раменское. Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что якобы российские силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата в округе Подольск. Как и отмечали ранее, по его словам, они летели в направлении Москвы.

В свою очередь местные в Подольске жалуются, что слышали по меньшей мере 4 взрыва. По предварительным данным, громко было и для жителей Климовска. Позже Собянин отчитался о сбитии еще одного БпЛА в Троицком административном округе Москвы.

В то же время в Росавиации заявляли, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли на вылет и прилет. Согласно обнародованной информации, ограничения в области ввели ориентировочно в 00:22. Впоследствии к ним присоединился аэропорт Внуково.

Также в российском Брянске сообщали о попадании по территории завода "Кремний ЭЛ". Предприятие является одним из крупнейших производителей микроэлектроники в России, который производит детали для РЛС и РЭБ, ракетных комплексов "Искандер" и ЗРК "Панцирь".

Добавим, что по предварительной информации, беспилотные летательные аппараты кроме Рязанского НПЗ также атаковали крупнейшую местную теплоэлектростанцию – Ново-Рязанскую. Она обеспечивает централизованное тепло и электроснабжение для более 40 промышленных предприятий российского города, в том числе крупнейших предприятий Южного промышленного узла.