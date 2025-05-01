Ночью дроны атаковали аэродром "Мигалово" в Твери и "погостили" в Тульской области
- Ночью 25 мая украинские беспилотники атаковали Россию.
- В Твери беспилотники ударили по аэродрому.
- В Туле обломки дрона упали во дворе многоэтажки, пострадавших нет.
Ночью 25 мая украинские беспилотники снова посетили Россию. На этот раз плохо спалось, в частности, жителям Тульской и Тверской областей.
Так, в Тверской области местные жители слышали взрывы и стрельбу. Тамошний губернатор Руденя подтвердил, что в районе Мигалово было якобы сбито 5 БПЛА, передает 24 Канал.
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Дроны атаковали аэродром в Твери
Местные жители тем временем сообщали, что беспилотники атаковали "Мигалово". Это аэродром на окраине Твери, вблизи микрорайона Мигалово (бывший военный городок), был аэродромом совместного базирования авиации минобороны и гражданской авиации (минтранспорта).
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Также взрывы снова раздавались в Тульской области. Местные власти заявили об уничтожении 4 БПЛА и падении обломков дрона во дворе многоквартирного дома. Пострадавших нет.
К слову, 24 мая в Новомосковске Тульской области был поражен химкомбинат "Азот".
Напомним, что в ночь на 23 и 24 мая под ударами БПЛА оказался Елец в Липецкой области. Там расположен завод "Энергия", который производит батареи для авиабомб и ОТРК "Искандер".