Очередной friendly fire: экс-офицер Воздушных сил объяснил, почему россияне обстреляли собственный Ту-134

Россияне, вероятно, спутали свой самолет Ту-134, ведь обстреляли его во время атаки БПЛА в ночь на 25 мая. Стоит понимать, что система ПВО России иногда настроена в режим автоматического уничтожения любой цели.

Такое мнение 24 Каналу высказал бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, добавив, что можно предположить, что велась работа по системе "Панцирь". Из нее когда-то сбили азербайджанский самолет.

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Почему Россия стреляла по своему самолету

"Friendly fire – это абсолютно логично в условиях того, что мы делаем с воздушным пространством России в последнее время. Можем вспомнить активную работу по Московской области", – отметил Анатолий Храпчинский.

Также стоит вспомнить, что была передислокация большого количества транспортных самолетов типа Ту-134, скорее всего, с аэродрома "Чкаловский". Недавно был удар по аэродрому "Иваново", где базируются самолеты А-50. Именно такие действия приводят к тому, что Россия хочет избежать уничтожения этих судов и пытается их передислоцировать.

Через удары по таким аэродромам как "Энгельс", "Оленья" страна-агрессор пытается передислоцировать стратегическую авиацию вглубь своей территории. Но нагрузка на ПВО приводит к тому, что Россия начинает стрелять где угодно, не понимая, что это за цель,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Скорее всего, такой friendly fire мог закончиться гораздо лучше для Украины, но россияне вовремя сориентировались и приостановили огонь.

Напомним, россияне ударили по своему самолету в ночь на 25 мая. Тогда Тверскую область атаковали сотни беспилотников, вероятно, именно с ними оккупанты спутали самолет. Судно смогло убежать от "дружественного огня".