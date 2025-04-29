БпЛА атаковали военный аэродром "Саваслейка" и завод взрывчатых веществ в России, – росСМИ

Ночью вторника, 29 апреля, в России снова сбивали неизвестные беспилотники. В частности, дроны атаковали военную авиабазу и завод взрывчатых веществ в Нижегородской области.

Вражеское минобороны заявило о якобы ликвидации 8 воздушных целей в регионе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о ночной атаке

По предварительным данным, военный аэродром "Саваслейка" был атакован по меньшей мере 8 БпЛА, из которых сбили 7.

В то же время на "Завод имени Я. М. Свердлова" в Дзержинске, производящий взрывчатые вещества, летели 2 беспилотника. Сотрудников предприятия пришлось эвакуировать.

Ночью над территориями двух районов Нижегородской области силы и средства ПВО отразили атаку БПЛА. По предварительным данным последствия не зафиксированы,

– убеждает губернатор.

К слову, "Саваслейка" – авиабаза в Нижегородской области, на которой дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний минобороны. Оттуда российские самолеты регулярно атакуют Украину.

Летом 2024 года на аэродроме возник пожар, вероятно, там горел склад горюче-смазочных материалов. Тогда минобороны страны-агрессора заявило о якобы уничтожении 117 дронов.