БпЛА атаковали военный аэродром "Саваслейка" и завод взрывчатых веществ в России, – росСМИ
- Неизвестные дроны атаковали военный аэродром "Саваслейка" и завод взрывчатых веществ в Нижегородской области России.
- Авиабаза является местом дислокации филиала 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала, откуда российские самолеты атакуют Украину.
Ночью вторника, 29 апреля, в России снова сбивали неизвестные беспилотники. В частности, дроны атаковали военную авиабазу и завод взрывчатых веществ в Нижегородской области.
Вражеское минобороны заявило о якобы ликвидации 8 воздушных целей в регионе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о ночной атаке
По предварительным данным, военный аэродром "Саваслейка" был атакован по меньшей мере 8 БпЛА, из которых сбили 7.
В то же время на "Завод имени Я. М. Свердлова" в Дзержинске, производящий взрывчатые вещества, летели 2 беспилотника. Сотрудников предприятия пришлось эвакуировать.
Ночью над территориями двух районов Нижегородской области силы и средства ПВО отразили атаку БПЛА. По предварительным данным последствия не зафиксированы,
– убеждает губернатор.
К слову, "Саваслейка" – авиабаза в Нижегородской области, на которой дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний минобороны. Оттуда российские самолеты регулярно атакуют Украину.
Летом 2024 года на аэродроме возник пожар, вероятно, там горел склад горюче-смазочных материалов. Тогда минобороны страны-агрессора заявило о якобы уничтожении 117 дронов.