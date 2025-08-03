Ночь на 3 августа выдалась для оккупантов неспокойной. Так, россияне жаловались на атаку дронов и взрывы. В частности, беспилотники атаковали нефтебазу в одном из городов, где зафиксировали пожар.

В то же время минобороны страны-агрессора в привычной для них манере заявили об "успешной" работе их "пе-ве-о". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российское ведомство.

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Что известно об атаке на Россию?

Ночью 3 августа неизвестные дроны атаковали российский Воронеж. Очевидцы слышали до 20 взрывов, а в окрестностях города видели яркие вспышки. Атака, по информации пропагандистских СМИ, началась около 00:20.

Под атакой дронов ночью оказались и Сочи. Одним из главных последствий атаки стало возгорание резервуара с топливом на нефтебазе в Адлерском районе. Вероятно, говорится о "Роснефть Кубаньнефтепродукт". Тогда мэр Сочи Андрей Прошунин подтвердил, что пожар возник из-за попадания беспилотника.

Горит нефтебаза в Сочи: смотрите видео

В самом же минобороны России заявили, что средствами ПВО якобы было "уничтожено и перехвачено" 93 БпЛА: