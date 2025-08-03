Водночас міноборони країни-агресорки в звичній для них манері заявили про "успішну" роботу їхньої "пе-ве-о". Про це пише 24 Канал з посиланням на російське відомство.

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Що відомо про атаку на Росію?

Вночі 3 серпня невідомі дрони атакували російський Воронеж. Очевидці чули до 20 вибухів, а на околицях міста бачили яскраві спалахи. Атака, за інформацією пропагандистських ЗМІ, почалася близько 00:20.

Під атакою дронів вночі опинилися і Сочі. Одним із головних наслідків атаки стало займання резервуара з паливом на нафтобазі в Адлерському районі. Ймовірно, мовиться про "Роснефть Кубаньнафтопродукт". Тоді мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив, що пожежа виникла через влучання безпілотника.

Палає нафтобаза в Сочі: дивіться відео

В самому ж міноборони Росії заявили, що засобами ППО нібито було "знищено та перехоплено" 93 БпЛА: