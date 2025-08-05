06:40, 05 августа

Лозовая на Харьковщине пережила самую массированную атаку с начала войны, сообщил. Об этом сообщил городской голова Сергей Зеленский.

По его словам, около 03:16 оккупанты били по Лозовой: есть раненые, среди которых двое детей.

Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия. Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в частности Авиловка, а также Катериновский старостинский старостинский округ. Происходят изменения в транспортном сообщении,

– написал Зеленский