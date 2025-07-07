Туда пожаловал "хлопок": где расположен на карте химзавод в Подмосковье

7 июля дроны атаковали "Краснозаводской химический завод" в Подмосковье. Там производят взрывчатые вещества, порохи, компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения.

В России останавливали работу нескольких аэропортов из-за угрозы дронов. Утром по меньшей мере 7 взрывов прогремели в городе Краснозаводск Московской области, передает 24 Канал.

Смотрите также Есть утечка опасных веществ: под Санкт-Петербургом прогремел взрыв на танкере с аммиаком

Куда долетели дроны

Краснозаводской химический завод специализируется на средствах защиты летательных аппаратов, антитеррористических средствах по государственному заказу для минобороны, МВД и других силовых структур России, входит в состав корпорации "Ростех". Это градообразующее предприятие Краснозаводска.

Краснозаводск – город в России, входящий в состав Сергиево-Посадского городского округа Московской области. Он расположен на реке Кунья (левый приток Дубны, бассейн Волги), примерно в 88 километрах на северо-востоку от Москвы и на расстоянии более 600 километров от границы с Украиной.

Где на карте Краснозаводск

К слову, недавно украинские силы ударили по объекту ВПК России "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета".

Эти антенные решетки используются в различном высокоточном вооружении, которым Россия обстреливает Украину.