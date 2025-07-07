Туда пожаловал "хлопок": где расположен на карте химзавод в Подмосковье
- Дроны атаковали "Краснозаводский химический завод" в Подмосковье, где производят взрывчатые вещества и компоненты для боеприпасов.
- Краснозаводск расположен в 88 километрах от Москвы.
7 июля дроны атаковали "Краснозаводской химический завод" в Подмосковье. Там производят взрывчатые вещества, порохи, компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения.
В России останавливали работу нескольких аэропортов из-за угрозы дронов. Утром по меньшей мере 7 взрывов прогремели в городе Краснозаводск Московской области, передает 24 Канал.
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Куда долетели дроны
Краснозаводской химический завод специализируется на средствах защиты летательных аппаратов, антитеррористических средствах по государственному заказу для минобороны, МВД и других силовых структур России, входит в состав корпорации "Ростех". Это градообразующее предприятие Краснозаводска.
Краснозаводск – город в России, входящий в состав Сергиево-Посадского городского округа Московской области. Он расположен на реке Кунья (левый приток Дубны, бассейн Волги), примерно в 88 километрах на северо-востоку от Москвы и на расстоянии более 600 километров от границы с Украиной.
Где на карте Краснозаводск
К слову, недавно украинские силы ударили по объекту ВПК России "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета".
Эти антенные решетки используются в различном высокоточном вооружении, которым Россия обстреливает Украину.