Кара божья, – в ГУР прокомментировали события, происходящие в России
В последнее время в России происходит много тревожных событий. Там все чаще раздаются взрывы, показывающие, что российская армия бессильна против систематических атак.
Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафон рассказал, что происходящее в России – последствия полномасштабного вторжения в Украину. Он также отметил, что русская армия не может защитить свою столицу.
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Что-то точно идет не по плану
По словам Андрея Юсова, "вторая армия мира" уже совсем не вторая.
Кара божье происходит,
– добавил он
Запрет снимать последствия прилетов в России – показатель того, что что-то пошло не по плану государства-агрессора. В то же время, руководство не может этого признать и всячески пытается скрывать события. Именно поэтому там действует жесткий запрет на распространение видео и фото с последствиями взрывов или возможных ударов дронами.
"Мы защищаем нашу страну от агрессора. Поэтому мы обращаемся к гражданам с просьбами не фиксировать такую информацию, не снимать, не излагать. У нас все понятно. А как коммуникировать эту историю оккупантам в Москве? Это же Москва. Что же тогда произошло? таки не по плану пошло", – отметил спикер ГУР МО.
Режим Путина все меньше контролирует ситуацию
На территории России участились взрывы и удары дронами. По словам Андрея Юсова, то, что подобных инцидентов становится все больше, означает, что режим Путина все меньше контролирует ситуацию.
"Вместо того, чтобы защищать собственную страну и собственное небо, они занимаются геноцидной войной против другого независимого государства, которое ни на кого не нападало, против Украины", – сказал он.
По его словам, теперь для российского руководства и для элит стоит вопрос, все-таки вернуть ПВО, армию на территорию собственного государства или дальше делать вид, что все идет по плану.
Требуется больше складов с пиротехникой
По информации местных властей на территории Загорского оптико-механического завода, где 9 августа прогремели взрывы, был состав пиротехники и именно он взорвался.
Надо больше пиротехнических складов и именно в таких предприятиях,
– констатировал он.
Кроме этого, представитель ГУР рассказал, что поступала информация, что государство-агрессор пытается решать проблемы с иностранной оптикой. По его мнению, теперь этих проблем стало больше. В то же время, он отметил, что если власти России хотят, чтобы все думали, что там действительно была пиротехника, то пусть так и будет.
"Пиротехника, так пиротехника", – подчеркнул Юсов.
Вблизи Москвы 9 августа раздались взрывы
- Жители столичного региона враждебного государства слышали мощный взрыв, после чего в небе увидели огромный столб дыма. По предварительной информации, "что-то случилось" на Загорском оптико-механическом заводе. Отметим, что прогремел взрыв в среду утром, 9 августа. Расположено предприятие в Московской области в городе Сергиев Посад.
- На заводе в российском городе Сергиев Посад, где производилось оборудование для силовых структур, 9 августа произошел мощный взрыв. Подрыв мог вызвать дрон "Бобер". Такое мнение 24 канала озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.
- В результате взрыва в некоторых домах выбило стекла, а также москитные сетки, которые просто валялись на улице. Одна из россиянок решила утащить эту сетку у своих сограждан для себя. Сама оккупантка заявила, что ей будто эта сетка нужна больше, ведь "у нее есть дети", да и вообще "она здесь никому не нужна валяется".