Кара божья, – в ГУР прокомментировали события, происходящие в России

В последнее время в России происходит много тревожных событий. Там все чаще раздаются взрывы, показывающие, что российская армия бессильна против систематических атак.

Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафон рассказал, что происходящее в России – последствия полномасштабного вторжения в Украину. Он также отметил, что русская армия не может защитить свою столицу.

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Что-то точно идет не по плану

По словам Андрея Юсова, "вторая армия мира" уже совсем не вторая.

Кара божье происходит,

– добавил он

Запрет снимать последствия прилетов в России – показатель того, что что-то пошло не по плану государства-агрессора. В то же время, руководство не может этого признать и всячески пытается скрывать события. Именно поэтому там действует жесткий запрет на распространение видео и фото с последствиями взрывов или возможных ударов дронами.

"Мы защищаем нашу страну от агрессора. Поэтому мы обращаемся к гражданам с просьбами не фиксировать такую информацию, не снимать, не излагать. У нас все понятно. А как коммуникировать эту историю оккупантам в Москве? Это же Москва. Что же тогда произошло? таки не по плану пошло", – отметил спикер ГУР МО.

Режим Путина все меньше контролирует ситуацию

На территории России участились взрывы и удары дронами. По словам Андрея Юсова, то, что подобных инцидентов становится все больше, означает, что режим Путина все меньше контролирует ситуацию.

"Вместо того, чтобы защищать собственную страну и собственное небо, они занимаются геноцидной войной против другого независимого государства, которое ни на кого не нападало, против Украины", – сказал он.

По его словам, теперь для российского руководства и для элит стоит вопрос, все-таки вернуть ПВО, армию на территорию собственного государства или дальше делать вид, что все идет по плану.

Требуется больше складов с пиротехникой

По информации местных властей на территории Загорского оптико-механического завода, где 9 августа прогремели взрывы, был состав пиротехники и именно он взорвался.

Надо больше пиротехнических складов и именно в таких предприятиях,

– констатировал он.

Кроме этого, представитель ГУР рассказал, что поступала информация, что государство-агрессор пытается решать проблемы с иностранной оптикой. По его мнению, теперь этих проблем стало больше. В то же время, он отметил, что если власти России хотят, чтобы все думали, что там действительно была пиротехника, то пусть так и будет.

"Пиротехника, так пиротехника", – подчеркнул Юсов.

Вблизи Москвы 9 августа раздались взрывы