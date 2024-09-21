Мощная атака на склад в Тихорецке, удар по Харькову и Кривому Рогу: хронология 941 дня войны

Продолжается сопротивление Украины российской агрессии. Украинская армия сдерживает вражеское наступление на фронте, ПВО отражает атаки "Шахедами" и ракетами, а тем временем "неизвестные" беспилотники атакуют российские города.

О последствиях российских атак на Украину, ситуацию на фронте, потери врага, взрывы на его территории и другие главные события дня по состоянию на 21 сентября читайте в хронологии 24 Канала.

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