Мощная атака на склад в Тихорецке, удар по Харькову и Кривому Рогу: хронология 941 дня войны
Продолжается сопротивление Украины российской агрессии. Украинская армия сдерживает вражеское наступление на фронте, ПВО отражает атаки "Шахедами" и ракетами, а тем временем "неизвестные" беспилотники атакуют российские города.
О последствиях российских атак на Украину, ситуацию на фронте, потери врага, взрывы на его территории и другие главные события дня по состоянию на 21 сентября читайте в хронологии 24 Канала.
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Дроны ночью 21 сентября атаковали российский город Тихорецк Краснодарского края. Под прицелом, похоже, был склад боеприпасов. На месте возник сильный пожар и детонация. Во время атаки "Шахедами" взрывы раздавались в Полтаве. О деталях не сообщается. Поздно ночью 21 сентября Россия запустила крылатые ракеты и баллистику по Днепропетровской области. Несколько взрывов прозвучало в Кривом Роге. По данным мониторинговых сообществ, на Кривой Рог летело по меньшей мере три крылатые ракеты. Предварительно, россияне ударили по Кривому Рогу тремя крылатыми (их тип неизвестен) и одной баллистической ракетой "Искандер-М". Удар пришелся по жилому сектору Кривого Рога: среди жертв ребенок, под завалами могут быть люди. Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму 375 миллионов долларов. Его уже могут объявить на следующей неделе. Журналисты, со ссылкой на официальных лиц в Белом доме, которые говорили на условиях анонимности, отметили, что новый пакет помощи будет содержать патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, западные части и другое оружие. Зеленский подписал закон об увеличении бюджета на 500 миллиардов на военные нужды. Взрывы в Черкасской области прогремели примерно после 12 ночи. За 20 минут до этого об угрозе применения врагом ударных БпЛА сообщал начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец. Также он предупреждал о повышенной опасности. Пока нет официальной информации ни о взрывах, ни об их последствиях. Вполне вероятно, что по вражеским беспилотникам работала ПВО. В Кропивницком поздно ночью 21 сентября слышали взрывы. По предварительным данным, враг атаковал Кропивницкий район Кировоградской области 1 баллистической ракетой "Искандер-М", которую запустил из Крыма. В Харькове 20 сентября и в ночь на 21 сентября раздавались мощные взрывы. Оккупанты наносили удары управляемыми авиабомбами. Было три удара – два по Шевченковскому району, один по Киевскому. К сожалению, по предварительной информации есть пострадавшие.
Дроны атаковали склад в Тихорецке Краснодарского края
В Кривом Роге ночью раздавались взрывы: есть жертвы
Байден готовит пакет помощи Украине на 375 миллионов долларов
В Черкасской области раздавались взрывы
В районе Кропивницкого слышали взрывы
Россия снова атаковала Харьков КАБами
Дроны ночью 21 сентября атаковали российский город Тихорецк Краснодарского края. Под прицелом, похоже, был склад боеприпасов.
На месте возник сильный пожар и детонация.
Во время атаки "Шахедами" взрывы раздавались в Полтаве. О деталях не сообщается.
Поздно ночью 21 сентября Россия запустила крылатые ракеты и баллистику по Днепропетровской области. Несколько взрывов прозвучало в Кривом Роге.
По данным мониторинговых сообществ, на Кривой Рог летело по меньшей мере три крылатые ракеты.
Предварительно, россияне ударили по Кривому Рогу тремя крылатыми (их тип неизвестен) и одной баллистической ракетой "Искандер-М".
Удар пришелся по жилому сектору Кривого Рога: среди жертв ребенок, под завалами могут быть люди.
Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму 375 миллионов долларов. Его уже могут объявить на следующей неделе.
Журналисты, со ссылкой на официальных лиц в Белом доме, которые говорили на условиях анонимности, отметили, что новый пакет помощи будет содержать патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, западные части и другое оружие.
Зеленский подписал закон об увеличении бюджета на 500 миллиардов на военные нужды.
Взрывы в Черкасской области прогремели примерно после 12 ночи. За 20 минут до этого об угрозе применения врагом ударных БпЛА сообщал начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец. Также он предупреждал о повышенной опасности.
Пока нет официальной информации ни о взрывах, ни об их последствиях. Вполне вероятно, что по вражеским беспилотникам работала ПВО.
В Кропивницком поздно ночью 21 сентября слышали взрывы.
По предварительным данным, враг атаковал Кропивницкий район Кировоградской области 1 баллистической ракетой "Искандер-М", которую запустил из Крыма.
В Харькове 20 сентября и в ночь на 21 сентября раздавались мощные взрывы. Оккупанты наносили удары управляемыми авиабомбами.
Было три удара – два по Шевченковскому району, один по Киевскому. К сожалению, по предварительной информации есть пострадавшие.