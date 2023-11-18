Россияне должны морально готовиться, – Самусь предположил увеличение "хлопка" у врага

В России почти каждый день что-то взрывается, и вскоре "хлопка" станет еще больше. Украина наращивает производство дронов и ракет, поэтому атаки станут массированными.

Военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь сказал 24 Каналу, что в 2023 году проекты прошли, можно сказать, "боевое крещение". Теперь украинский военно-промышленный комплекс постепенно начинает их масштабирование.

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По его словам, речь идет о таких средствах:

дальнобойные дроны-камикадзе;

морские беспилотники;

ракетная техника.

"Россияне должны быть морально готовы, что удары станут массированными – не 1–2 дрона или ракеты, а 10–15 в одном залпе", – констатировал Самусь.

Украина может бить дальше

В результате точных ударов нашими силами россияне могут потерять значительную часть своей военной инфраструктуры в соседних с Украиной регионах. Однако у врага возникнут более серьезные проблемы, если атакам подвергнутся его дальние регионы.

"Возможно, Украине удастся перенести удары немного вглубь – там, где базируются МиГ-31 или А-50", – предположил Самусь.

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