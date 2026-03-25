Взрывы в Ленинградской области: дроны атаковали порты Усть-Луга и Выборга, возникли пожары
Под ударом ночью 25 марта оказалась Ленинградская область России. Атаковали порт Усть-Луга, там слышали взрывы и сообщают о пожаре. Громко также было в районе Выборга, там тоже есть информация о возгорании.
Об этом сообщают российское пропагандистское издание "ТАСС" и ряд местных телеграмм-каналов.
Что атаковали в России?
В сети сообщают о взрывах и вспышках в небе в этом регионе, есть информация о работе ПВО. В аэропорту Пулково отменили рейсы в Москву, Стамбула и Душанбе, также задержали несколько самолетов на прилет.
Под ударом, в частности, был порт Усть-Луга. По предварительной информации, там горят резервуары после ряда взрывов. Местные власти сообщают о работе над ликвидацией возгорания, данных о пострадавших не указывают.
В частности, могли атаковать завод "НОВАТЭК-Усть-Луга", расположенный в Ленинградской области России, непосредственно на побережье Балтийского моря. Соответствующий объект действует в пределах вышеупомянутого морского порта.
Завод занимается переработкой стабильного газового конденсата, который является побочным продуктом добычи природного газа и нефти, а также отгружает нефтепродукты на внешние рынки,
– пишет Dnipro Osint.
Также есть предварительная информация на порт в городе Выборг, он является одним из четырех подобных объектов в регионе. По словам местных, на месте удара вспыхнул пожар на одном из судов, которые были там, и в здании поблизости.
Также сообщают, что после атаки БпЛА вспыхнуло здание АО "Агрикола". Примерно в 30 метрах расположено здание ФСБ – бывшее финское морское училище. Предположительно, целью поражения могло быть именно это здание.
Как объясняет ситуацию местные власти?
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщает, что ПВО якобы обезвредила около 56 беспилотников в воздушном пространстве региона. Также он подтвердил поражения в Усть-Луге и Выборге.
"В Усть-Луге в зоне порта ведется локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома. По предварительным данным, никто не пострадал. Отражение атаки БпЛА продолжается", – написал чиновник.
Где было громко в России раньше?
23 марта дроны нанесли удар по порту в Приморске, что тоже в Ленинградской области. Это ключевой узел Балтийской трубопроводной системы с пропускной способностью до 75 миллионов тонн нефти в год.
Недавно украинские военные ударили по российскому авиазаводу "Авиастар" в Ульяновске, где изготавливали и обслуживали военные самолеты. На спутниковых снимках было видно поврежденный цех сборки.
Ранее в Брянской области украинские воины попали в радиолокационную станцию "Небо-У" возле Супонево. Степень повреждений объектов еще уточняют, также атаковали ряд целей на оккупированных территориях.