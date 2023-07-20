Образовалась воронка: в России заявляют о "хлопке" на аэродроме под Рязанью

Российские пропагандисты начали сообщать, что аэродром в Рязанской области атаковали "неизвестные беспилотники". Также во время этого "обстрела" якобы образовалась воронка в районе стоянки самолетов.

В ночь на 20 июня, вероятно, в районе авиационной базы в Рязанской области, что на Западе России, было неспокойно. Со ссылкой на вражеские телеграм-каналы 24 Канал сообщает о том, что аэродром атаковали беспилотники.

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Что известно о "хлопке"

Как пишут пропагандисты, первые взрывы прогремели около 03:00. Их слышали местные жители.

Впоследствии появилась информация о воронке на стоянке самолетов в Московском районе области, диаметром 10 сантиметров и 1,5 сантиметра глубиной.

По предварительным данным, взрыв мог быть произведен с помощью квадрокоптера, изготовленного кустарным способом,

– написала одна из российских информационных помоек.

Кроме того, в привычной для себя манере пропагандисты заверили, что якобы "разрушений и пострадавших нет".

У оккупантов все больше проблем

Следует сказать, что "хлопок" все чаще наведывается к захватчикам. В частности, во временно оккупированный Крым.

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