Над Брянщиной ночью летали неизвестные дроны

В ночь на 30 августа Брянскую область, согласно сообщениям российских СМИ, атаковали беспилотники. Интересно, что в целом опасность от БПЛА объявили в трех областях, передает 24 Канал.

Оккупанты нанесли авиаудар по Сумам, в городе пожар, людей просят закрыть окна. Тревогу в области объявили около часа ночи, и по состоянию на шесть утра она еще продолжается.

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Россияне "уничтожили" за ночь более десяти беспилотников

Опасность от дронов была в Курской, Белгородской и Воронежской областях. Об этом сообщили "губернаторы" соответствующих регионов.

Под атакой была преимущественно Брянщина. Там в течение часа "сбили" 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а в следующий час якобы уничтожили еще три.

Местные власти сообщили, что разрушений и пострадавших нет, но экстренные службы работали на местах. Пока нет информации, были ли попадания на самом деле. Нет и видео, которые обычно распространяют в сети россияне.

Справка. Брянская область граничит с Курской, а также с Беларусью. К югу от нее – Черниговщина.