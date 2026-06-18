"Пока Кремль трогать не будем": Братчук сказал, что ждет россиян в будущем

Ночью 16 июня 2026 года Украина нанесла удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Москвы. Этот удар имеет не только военное и экономическое значение, но и посылает Кремлю четкий сигнал о дальнейших перспективах войны.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил 24 Каналу, что удар по московскому НПЗ не следует расценивать как предупреждение или предостережение для России. По его словам, это прежде всего демонстрация того, что Украина способна поражать цели, которые противник считает надежно защищенными.

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Удар по НПЗ показал возможности Украины

Сергей Братчук отметил, что россияне стянули значительную часть средств противовоздушной обороны в Москву, однако это не помешало украинским дронам достичь своей цели. Он напомнил, что ранее беспилотники уже долетали до Санкт-Петербурга и Кронштадта. Из-за этого Россия была вынуждена отказываться от проведения отдельных военно-морских мероприятий.

По его мнению, удар по московскому НПЗ подтвердил, что Украина способна наносить удары по важным объектам в глубине российской территории и при необходимости будет продолжать это делать.

Обратите внимание! Московский НПЗ, подвергшийся атаке украинских сил, является одним из наиболее защищенных объектов. Он обеспечивал примерно 40% потребностей россиян в топливе в регионе.

В то же время представитель Украинской добровольческой армии подчеркнул, что на данный момент Киев, вероятно, не ставит целью нанесение ударов по Кремлю.

Пока Кремль трогать не будем. Это на самом деле неинтересно. Это будет лишь вишенка на торте после украинской победы,

– сказал Братчук.

Он добавил, что атака на НПЗ имеет сразу несколько аспектов, в частности военный, военно-экономический, политический, геополитический и психологический. Особенно важно то, что такие удары демонстрируют уязвимость российской столицы и влияют на настроения российского общества.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии об угрозах для России из-за войны: видео

Украина будет наращивать эти удары. Мы работаем над тем, чтобы заставить врага хотя бы сесть за стол переговоров,

– подчеркнул пресс-секретарь Украинской добровольческой армии.

Братчук также отметил, что наше государство имеет возможности наносить удары по важным элементам российской системы и постепенно подрывать ресурсы, на которых держится военная машина Кремля.

Атаки Украины по территории России

В ночь на 13 июня 2026 года СБУ атаковала нефтетерминал в России "Тамнафтогаз". После удара на территории предприятия возник пожар и было зафиксировано повреждение инфраструктуры. Операция была направлена на объекты, обеспечивающие логистику и поставки топлива для российских войск.

В ночь на 14 июня украинские беспилотники атаковали нефтебазу "Темп" в российском Рыбинске Ярославской области. Она расположена более чем в 700 километрах от украинской границы и является важным логистическим узлом для поставок нефтепродуктов.

Московский нефтеперерабатывающий завод остановил работу после атаки украинских беспилотников. В результате удара на предприятии возник пожар и были повреждены производственные мощности, из-за чего часть технологических процессов пришлось остановить.