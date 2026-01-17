Россию атаковали почти 100 дронов: взрывы слышали в семи регионах
- Россию атаковали почти 100 дронов, взрывы слышали в семи регионах, в частности в Сочи.
- Во время атаки были ограничены работы аэропортов в Краснодаре, Саратове и Волгограде.
Ночью 17 января беспилотники зафиксировали в разных регионах России. Также ограничивали работу несколько аэропортов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министерство обороны России.
Смотрите также Реально ли закончить войну в 2026 году: интервью с экспертом по нацбезопасности США
Что известно об атаке на Россию?
По данным вражеского министерства обороны, над Россией зафиксировали столько беспилотников:
- 47 – над акваторией Черного моря,
- 29 – над территорией Белгородской области,
- 12 – над территорией Курской области,
- 4 – над территорией Ростовской области,
- 4 – над территорией Астраханской области,
- 2 – над территорией Республики Крым,
- 1 – над акваторией Азовского моря.
По данным оккупантов, их противовоздушная оборона якобы уничтожила и перехватила 99 беспилотников в течение ночи с 23:00 до 07:00 по московскому времени.
Взрывы слышали в Сочи: смотрите видео свидетелей
Россияне говорят, что ночью в Ростовской области отбита воздушная атака в двух районах – Шолоховском и Кашарском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Известно, что во время атаку ограничивали работу такие аэропорты: Краснодар, Саратов и Волгоград.
Какие потери понес враг в последнее время?
Напомним, Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге, повредив цех сборки беспилотников, производственные цеха и админздание.
Основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный объяснил 24 Каналу, что удар ракетами "Нептун" приостановит производство на несколько недель или месяцев.
Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, 16 января было ликвидировано 1 130 российских военных. Общие потери России включают 1 225 590 личного состава и 11 566 танков с начала вторжения.