Дроны атаковали завод "Сигнал" в Ставрополе: в ЦПД объяснили важность этого объекта
- Дроны ударили по оборонному радиозаводу "Сигнал" в Ставрополе, что является ключевым предприятием ВПК России и производит электронику для военных систем.
- В результате атаки повреждены по меньшей мере 2 корпуса завода, который находится под международными санкциями, о чем сообщила СБУ.
- Завод "Сигнал" производит станции радиоэлектронной борьбы, системы активных помех для авиации и электронику для наведения вооружения.
Ночью 26 июля беспилотники ударили по оборонному радиозаводу "Сигнал" в Ставрополе. В ЦПД объяснили, чем важна эта цель.
Предприятие производит ряд компонентов для ВПК России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.
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Что известно о заводе "Сигнал"?
По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, это одно из ключевых предприятий ВПК России.
Среди его продукции:
- станции радиоэлектронной борьбы для авиации и ПВО,
- системы активных помех для истребителей и штурмовиков,
- электронику для наведения вооружения.
Момент удара БПЛА по заводу "Сигнал": смотрите видео
В результате атаки дронов повреждены по меньшей мере 2 корпуса завода. В цехах была дорогая импортная техника и производственные линии.
Напомним, дальнобойные дроны СБУ поразили радиозавод "Сигнал" в Ставрополе, который производит оборудование для российского военно-промышленного комплекса и находится под международными санкциями.
СБУ подтвердила атаку, подчеркнув, что такие действия систематически выводят из строя вражеские объекты, работающие на войну против Украины.