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24 Канал Новости мира У Брянську чули низьку вибухів: місто атакують дрони
6 августа, 06:36
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В Брянске слышали череду взрывов: город атакуют дроны

Сергей Попович
Основные тезисы
  • С 05:00 в Брянске прозвучало более 10 взрывов из-за атаки дронов, сбито несколько БпЛА.
  • Вероятной целью атаки стала местная нефтебаза, в районе которой поднялся столб черного дыма.

В российском Брянске прогремела серия взрывов. Сообщается, что с 05:00 город атакуют дроны.

Прозвучало более 10 взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Что известно об атаке дронов на Брянск?

С 05:00 Брянск, по сообщениям телеграмм-каналов, атакуют дроны. В городе слышали уже более 10 взрывов. Сообщается о сбитии нескольких БпЛА.

После падения обломков одного из дронов над одним из районов города поднялся столб черного дыма.

Брянск атаковали БпЛА: смотрите видео

Взрывы слышат и в других районах области. О последствиях и пострадавших не сообщалось.

Целью атаки, вероятно, стала местная нефтебаза. Именно в районе нее и поднимается густой дым.

В Брянске слышали взрывы: смотрите видео