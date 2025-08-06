В Брянске слышали череду взрывов: город атакуют дроны
- С 05:00 в Брянске прозвучало более 10 взрывов из-за атаки дронов, сбито несколько БпЛА.
- Вероятной целью атаки стала местная нефтебаза, в районе которой поднялся столб черного дыма.
В российском Брянске прогремела серия взрывов. Сообщается, что с 05:00 город атакуют дроны.
Прозвучало более 10 взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
Смотрите также Россияне жалуются на взрывы в Ростовской области: под атакой дронов снова оказалась железная дорога
Что известно об атаке дронов на Брянск?
С 05:00 Брянск, по сообщениям телеграмм-каналов, атакуют дроны. В городе слышали уже более 10 взрывов. Сообщается о сбитии нескольких БпЛА.
После падения обломков одного из дронов над одним из районов города поднялся столб черного дыма.
Брянск атаковали БпЛА: смотрите видео
Взрывы слышат и в других районах области. О последствиях и пострадавших не сообщалось.
Целью атаки, вероятно, стала местная нефтебаза. Именно в районе нее и поднимается густой дым.
В Брянске слышали взрывы: смотрите видео