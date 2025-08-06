Пролунало понад 10 вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про атаку дронів на Брянськ?

З 05:00 Брянськ, за повідомленнями телеграм-каналів, атакують дрони. У місті чули вже понад 10 вибухів. Повідомляється про збиття кількох БпЛА.

Після падіння уламків одного з дронів над одним з районів міста здійнявся стовп чорного диму.

Брянськ атакували БпЛА: дивіться відео

Вибухи чують і в інших районах області. Про наслідки й постраждалих не повідомлялося.

Ціллю атаки, ймовірно, стала місцева нафтобаза. Саме в районі неї і здіймається густий дим.

У Брянську чули вибухи: дивіться відео