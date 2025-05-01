Дроны атакуют военный аэродром в российском Иваново
- Дроны атаковали военный аэродром "Северный" в российском Иваново, вызвав взрывы и выбитые окна в нескольких домах.
- На аэродроме расположены Центр боевого применения и обучения ВТА России, 243-я отдельная эскадрилья и 81-й авиационный полк.
- Российские СМИ сообщают о сбитии нескольких дронов, но обломки все же упали возле аэродрома.
Дроны атаковали военный аэродром в российском Иваново. Также сообщают о выбитых окнах в нескольких домах из-за взрывов.
В Иваново расположен аэродром военно-транспортной авиации "Северный". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Дроны атаковали аэродром в Иваново
В российском Иванове вечером 22 мая громко. РосСМИ сообщают о БпЛА в небе, по ним работает ПВО. Уже сообщают о якобы сбитии нескольких дронов.
Впрочем, по информации телеграмм-каналов, обломки все же упали возле аэродрома, вызвав взрыв, что выбил окна в нескольких частных домах. Никто из местных жителей, по имеющейся информации, не пострадал.
На аэродроме "Северный" в Иваново действует Центр боевого применения и обучения военно-транспортной авиации России. Там дислоцирована 243-я отдельная военно-транспортная авиационная эскадрилья и 81-й военно-транспортный авиационный полк.
Ударные БпЛА атакуют военный аэродром транспортной авиации в Иваново: смотрите видео