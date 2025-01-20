Мощные взрывы в России, продвижение врага на Харьковщине, атака дронов: хронология 1062 дня войны

Украина продолжает сопротивляться российской агрессии. Вражеское наступление продолжается. Противник не прекращает воздушные атаки на украинские города. Тем временем на территории самой России тоже неспокойно – там периодически вспыхивают средства ведения несправедливой войны.

О ходе событий на фронте, потерях врага, ситуации на украинской и международной политической арене, рассказывает 24 Канал.

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