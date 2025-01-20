УКР РУС
20 января 2025, 06:21
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Мощные взрывы в России, продвижение врага на Харьковщине, атака дронов: хронология 1062 дня войны

Анастасия Колесникова

Украина продолжает сопротивляться российской агрессии. Вражеское наступление продолжается. Противник не прекращает воздушные атаки на украинские города. Тем временем на территории самой России тоже неспокойно – там периодически вспыхивают средства ведения несправедливой войны.

О ходе событий на фронте, потерях врага, ситуации на украинской и международной политической арене, рассказывает 24 Канал.

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06:18, 20 января

"Хлопок" в России

В Казани ночью 20 января зафиксированы пролеты БпЛА и взрыв в авиационном техническом колледже.

Атака беспилотников также коснулась Рязани, где слышали взрывы в районе военного аэродрома.

06:17, 20 января

Умер Анатолий Француз

Анатолий Француз, политик и Герой Украины, умер в возрасте 70 лет.

Француз занимал руководящие должности в МВД Украины и Волынской ОГА, получил звание Героя Украины за участие в международной операции.

Он освободил заложницу во время операции против террористов, которые напали на банк в Германии, за что получил орден "Золотая Звезда".

06:17, 20 января

Обзор фронта от ISW

  • Российские войска продвинулись в Курской области и вблизи Купянска, Лимана, Часового Яра, Торецка, Курахово и Большой Новоселки.
  • Украинские войска отбили утраченные позиции вблизи Часового Яра и Торецка. На других направлениях значительных продвижений не произошло.
06:11, 20 января

Украина восстановила некоторые позиции, Россия продвинулась на Харьковщине, – DeepState

Украинские силы обороны восстановили позиции возле населенных пунктов Махновка и Зеленовка на Новопавловском направлении.

Россияне также продвинулись в районе Двуречной на Купянском направлении, в Тернах и возле Колодязов на Лиманском направлении и Славянки.

Покровское направление остается сложным, и украинская армия делает все возможное, чтобы предотвратить захват Покровска.