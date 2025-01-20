Мощные взрывы в России, продвижение врага на Харьковщине, атака дронов: хронология 1062 дня войны
Украина продолжает сопротивляться российской агрессии. Вражеское наступление продолжается. Противник не прекращает воздушные атаки на украинские города. Тем временем на территории самой России тоже неспокойно – там периодически вспыхивают средства ведения несправедливой войны.
О ходе событий на фронте, потерях врага, ситуации на украинской и международной политической арене, рассказывает 24 Канал.
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В Казани ночью 20 января зафиксированы пролеты БпЛА и взрыв в авиационном техническом колледже. Атака беспилотников также коснулась Рязани, где слышали взрывы в районе военного аэродрома. Анатолий Француз, политик и Герой Украины, умер в возрасте 70 лет. Француз занимал руководящие должности в МВД Украины и Волынской ОГА, получил звание Героя Украины за участие в международной операции. Он освободил заложницу во время операции против террористов, которые напали на банк в Германии, за что получил орден "Золотая Звезда". Украинские силы обороны восстановили позиции возле населенных пунктов Махновка и Зеленовка на Новопавловском направлении. Россияне также продвинулись в районе Двуречной на Купянском направлении, в Тернах и возле Колодязов на Лиманском направлении и Славянки. Покровское направление остается сложным, и украинская армия делает все возможное, чтобы предотвратить захват Покровска.
"Хлопок" в России
Умер Анатолий Француз
Обзор фронта от ISW
Украина восстановила некоторые позиции, Россия продвинулась на Харьковщине, – DeepState
В Казани ночью 20 января зафиксированы пролеты БпЛА и взрыв в авиационном техническом колледже.
Атака беспилотников также коснулась Рязани, где слышали взрывы в районе военного аэродрома.
Анатолий Француз, политик и Герой Украины, умер в возрасте 70 лет.
Француз занимал руководящие должности в МВД Украины и Волынской ОГА, получил звание Героя Украины за участие в международной операции.
Он освободил заложницу во время операции против террористов, которые напали на банк в Германии, за что получил орден "Золотая Звезда".
Украинские силы обороны восстановили позиции возле населенных пунктов Махновка и Зеленовка на Новопавловском направлении.
Россияне также продвинулись в районе Двуречной на Купянском направлении, в Тернах и возле Колодязов на Лиманском направлении и Славянки.
Покровское направление остается сложным, и украинская армия делает все возможное, чтобы предотвратить захват Покровска.