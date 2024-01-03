Эффективность и перспективы ударов по территории агрессора проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Взрывы в России

2 – 3 декабря было очень неспокойно в Белгороде. На видео из сетей фиксируется множество вспышек, прилетов, взрывов.

Это делается для того, чтобы обезопасить Харьков от ударов ракетами С-300 и "Искандерами" с местного аэродрома на севере Белгорода, прикрывающегося городом от украинских ракетных ударов.

– заметил полковник в запасе.

Он предположил, что бить могли с РСЗО "Смерч", "Ольха" или ракетного комплекса "Точка-У" дальностью 70 – 120 километров.

Вероятно, дальше будет продолжаться работа по Белгородскому аэродрому, с которого так цинично и жестоко обстреливают украинский Харьков.

Рядом с Белгородом "хлопок" также посетила Курскую область.

В 5 приграничных российских областях: Курской, Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской расположены около 40 аэродромов, которые в ближайшее время будут возможными целями для ударов ВСУ.

Также следует не забывать о силах внутреннего сопротивления, которые возникают в этих "народных республиках" и работают как корректировщики, выполняя определенные действия по уничтожению военных объектов на территории России,

– добавил Свитан.

В Крыму горячо

В то же время в Крыму также было неспокойно. Между Севастополем и Симферополем, в Бахчисарайском районе местные слышали взрывы. По информации телеграмм-канала "Крымский ветер", попадание произошло по аэродрому "Бельбек".

Свитан объяснил, что он один из основных, который используют в Крыму. Этот аэродром является важной целью на полуострове, на которую охотятся дальние средства поражения: беспилотники и ракеты Storm Shadow, SCALP, "Нептун".

Бои на фронте

На Левобережье Херсонщины продолжаются активные боевые действия. Россияне пытались контратаковать в районе Крынок, ВСУ отразили эти попытки.

У Вербового зафиксированы успехи у наших сил обороны, там они борются за господствующую высоту.

Вероятно, именно эта территория для ВСУ выгодна в обороне. Это оптимальные действия для того, чтобы занять оборонительные позиции и дождаться западных самолетов.

– заметил полковник в запасе.

На восточном фронте не утихают бои. Тяжелейшие боевые действия на Авдеевском направлении продолжаются с северного фланга. Там в районе Бердичев и Степного русские двигались в направлении Очеретино. Там ВСУ удалось стабилизировать ситуацию и отразить определенные огневые рубежи возле Новобахмутовки.

Все российские силы, следующие на Очеретино – это уже смертники, россияне это понимают, поэтому привлекаются больше артиллерии и боеприпасов,

– добавил военный аналитик.