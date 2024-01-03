Ефективність та перспективи ударів по території агресора проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Зверніть увагу Били по Україні, а влучили по Росії: чому ворожа ракета могла впасти у Воронезькій області

Вибухи в Росії

2 – 3 грудня було дуже неспокійно у Бєлгороді. На відео з мереж фіксується величезна кількість спалахів, прильотів, вибухів.

Це робиться для того, щоб убезпечити Харків від ударів ракетами С-300 та "Іскандерами" з місцевого аеродрому на півночі Бєлгорода, який прикривається містом від українських ракетних ударів,

– зауважив полковник в запасі.

Він припустив, що бити могли із РСЗВ "Смерч", "Вільха" або ракетного комплексу "Точка-У" дальністю 70 – 120 кілометрів.

Імовірно, далі продовжуватиметься робота по Бєлгородському аеродрому, з якого так цинічно та жорстоко обстрілюють український Харків.

Поруч з Бєлгородом "бавовна" також завітала до Курської області.

В 5 прикордонних російських областях: Курській, Бєлгородській, Ростовській, Воронезькій та Брянській розташовано близько 40 аеродромів, які найближчим часом будуть ймовірними цілями для ударів ЗСУ.

Також варто не забувати про сили внутрішнього спротиву, які виникають в цих "народних республіках" і працюють як коригувальники, виконуючи певні дії зі знищення військових об'єктів на території Росії,

– додав Світан.

В Криму гаряче

Водночас в Криму також було неспокійно. Між Севастополем та Сімферополем, в районі Бахчисараю місцеві чули вибухи. За інформацію телеграм-каналу "Кримський вітер", влучання відбулося по аеродрому "Бельбек".

Світан пояснив, що він один із основних, який використовують в Криму. Цей аеродром є важливою ціллю на півострові, на яку полюють дальні засоби ураження: безпілотники і ракети Storm Shadow, SCALP, "Нептун".

Бої на фронті

На Лівобережжі Херсонщини тривають активні бойові дії. Росіяни намагалися контратакувати в районі Кринок, ЗСУ відбили ці спроби.

Біля Вербового зафіксовані успіхи в наших сил оборони, там вони борються за панівну висоту.

Імовірно, саме ця територія для за ЗСУ є вигідною в обороні. Це оптимальні дії для того, щоб зайняти оборонні позиції і дочекатися західних літаків,

– зауважив полковник в запасі.

На східному фронті не вщухають бої. Найважчі бойові дії на Авдіївському напрямку тривають з північного флангу. Там в районі Бердичів та Степового росіяни рухалися в напрямку Очеретиного. Там наразі ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію і відбити певні вогневі рубежі біля Новобахмутівки.

Всі російські сили, які прямують на Очеретине – це уже смертники, росіяни це розуміють, тому залучаються більше артилерії та боєприпасів,

– додав військовий аналітик.