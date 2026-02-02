Перенести войну на территорию агрессора: сколько процентов украинцев поддерживают удары по России

Абсолютное большинство украинцев поддерживает удары по территории России. Все больше людей считает, что не обязательно ограничиваться военными целями.

Об этом узнаем по результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Поддерживают ли украинцы удары по России?

Как и в феврале 2023 года, в январе 2026 года 90% опрошенных считают целесообразным наносить удары по России. И одновременно уменьшилось количество тех, кто ограничивает такие действия исключительно военными объектами.

Если в феврале 2023 года за удары только по военным целям выступали 38% респондентов, то сейчас таких только 10%. Зато доля украинцев, которые поддерживают удары не только по военным, но и по другим объектам на территории России, выросла с 52% до 80%:

7% опрошенных считают допустимыми удары по военным объектам и нефтегазовой инфраструктуре России;

48% поддерживают расширение целей также на энергетические объекты;

25% респондентов заявили, что удары могут распространяться и на гражданское население России – в 2023 году такой позиции придерживались 13%.

Опрос КМИС проводил с 23 по 29 января 2026 года методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1003 респондента в возрасте от 18 лет. Исследование не охватывало жителей временно оккупированных Крыма и Донбасса, а также граждан, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, что 23 сентября 2025 года четыре украинские ракеты "Фламинго" атаковали ООО "СКИФ-М" – подрядчика производства российских военных самолетов Су-34, Су-35, Су-57 и МиГ в Белгороде.

Авиаэксперт Валерий Романенко объяснил 24 Каналу, что эффект от таких ударов имеет накопительный характер. В СССР один завод делал винтики на всю страну, а другой – гайки и шайбы на другом конце государства. Россия унаследовала эту систему.

