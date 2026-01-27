Россияне всячески это скрывают: военный обозреватель назвал оружие, которое очень болезненно бьет по врагу
- Ракеты "Фламинго" атаковали важное военное производство в России, что вызвало беспокойство среди россиян из-за их высокой эффективности.
- Только со временем мы узнаем точные характеристики этой ракеты, но она уже психологически пугает россиян.
Россия пытается скрыть последствия попаданий Украины, но это ей плохо удается. Так оккупанты долгое время отрицали масштабы разрушений на предприятии по изготовлению военных самолетов, но о них стало известно.
По данным OSINT-аналитиков, сразу 4 ракеты "Фламинго" атаковали важное военное производство. Как отметил 24 Каналу военный обозреватель Иван Тимочко, мы уже видим подтверждение пусков и поражений, которых ранее не озвучивали.
Что заставило россиян так сильно беспокоиться?
Несмотря на различные анонсы и заявления, мы точно не знаем сколько именно ракет "Фламинго" изготовили, сколько применили. Также неизвестно их результативность на разных радиусах действия по различным объектам. Впрочем по удару по ООО "СКИФ-М", который производит самолеты, есть больше данных. Известно о 4 ракетах, которые попали в цель.
Пока нет прямых подтверждений от россиян, что они сбивали "Фламинго". Но надо понимать, что Украина пока не может запускать несколько десятков таких ракет одновременно или делать это в течение нескольких дней подряд. Однако это оружие работает и со временем поражений станет еще больше.
Россияне очень болезненно воспринимают сам факт появления таких ракет в Украине. Они скрывают все ее результаты, успешные удары по российской инфраструктуре,
– подчеркнул Иван Тимочко.
Скорее всего, только со временем мы сможем предоставить реальную оценку эффективности, именно этих ракет. Пока мы можем говорить только о психологическом эффекте, который очень серьезный. Россияне переживают. К тому же даже подтвержденные пуски имеют результативность более 80%, что не может не пугать врага.
Важно! Ракета "Фламинго" – это дальнобойная крылатая ракета, которая может поражать противника на расстоянии 3 тысячи километров. Размах крыльев достигает до 6 метров, а скорость до 950 километров в час. Боевая часть составляет тонну, что больше, чем в американских Tomahawk. В августе 2025 года Украина подтвердила, что "Фламинго" вышли на серийное производство и уже поражали объекты на территории России.
Более того, Украина развивает баллистическое оружие, известно о двух моделях таких ракет. О них пока мало информации. Также в этом контексте важно наличие компонентов. Понятно, что значительно лучше иметь собственные компоненты и не обращаться за ними к партнерам.
Какие еще поражения нанесли по территории России?
В ряде городов России произошли блэкауты. Вероятно, причина в атаках украинских дронов и неисправностях сети. В частности 24 января после взрывов в Белгороде исчез свет. Россияне также начали жаловаться на проблемы с отоплением.
Только 26 января стали известны последствия попадания по заводу "Энергия" в Липецкой области. Его атаковали еще 4 января, но власти подтвердили только падение обломков. На самом деле на спутниковых снимках видно не менее 5 попаданий. Одно помещение полностью разрушено. Завод находился под санкциями, ведь является частью российского ВПК.
В ночь на 26 января громко было в Краснодарском крае. Дроны атаковали вражеский НПЗ, возник серьезный пожар. Известно о поражении элементов установки первичной переработки нефти. Этот завод расположен в 400 километрах от Украины, он ежегодно перерабатывает около 5,2 миллиона тонн сырой нефти.