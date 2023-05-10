"Украинский след" теряется: Пономарев объяснил, кто стоит за взрывами в России

В России в последние недели очень беспокойно и "тревожно". Взрывы раздаются в разных городах, на разных складах и заводах. К этому может быть причастно партизанское движение в России.

Партизанское движение в России набирает обороты. Их активизация медленная, но уверенная. Об этом 24 Каналу рассказал Илья Пономарев – российский оппозиционный политик, бывший депутат государственной думы России.

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Россияне беспокоятся о своей безопасности

В последнее время в России все чаще горят нефтебазы, поезда сходят с рельсов, если коротко – сильно цветет "хлопок". В Главном управлении разведки отмечают, что за этим стоят силы, понимающие опасность путинского режима, в том числе и на территории самой России.

Активизация партизанского движения в России связана исключительно с готовностью к тому, чтобы что-то делать. Это медленный инерционный процесс. Другой вопрос – это акции, которые проходят рядом украинской границей. Я считаю, что это военная операция в преддверии наступления. Это подготовка к нему,

– заметил Илья Пономарев.

За взрывами на горюче-смазочных складах, заводах и военных эшелонах, вероятно, стоят профессиональные военные диверсионных групп.

"Выводы, которые делают россияне от обоих типов таких акций одинаковы: российские власти обещали безопасность и стабильность, но выполнить это обещание не может. Претензии преимущественно не к украинцам или партизанам, а к власти", –рассказал Пономарев.

Чтобы хоть как-то спасти ситуацию и объяснить все общество, Россия обвиняет в "террористических актах" Украину. Но работает такая стратегия не очень хорошо.

Илья Пономарев о частых взрывах в России: смотрите видео

Для Украины пропагандисты не имеют значения

К слову, стоит упомянуть об инциденте в Нижнем Новгороде. Там 6 мая взорвали авто с русским пропагандистом Захаром Прилепиным. В России моментально нашли и дали приговор якобы подозреваемому, что является выходцем из Украины. Россияне заявили, что, мол, Александра Пермякова когда-то завербовали украинские спецслужбы.

Зачем украинской разведке или официальным спецслужбам охотиться на таких людей как Прилепин? Более эффективно это делать с военными или даже чиновниками, а не пропагандистами. Пропагандисты рождают эмоции у российского общества, а не украинском. Поэтому здесь украинский след в деле Прилепина и других теряется,

– подчеркнул Пономарев.

Кроме того, технически это сложно сделать украинским спецслужбам ведь, по меньшей мере, это далеко от украинских границ. Нужно провести большую работу для того, чтобы слиться с местными, приехать в нужный город и незамеченным вернуться назад.

ФСБшникам же необходимо хоть о чем-то отчитываться своему руководству. А уж дело раскрыто правильно, поймали ли того преступника – никого не интересует. Так было и с делом убийства военного кора Владлена Татарского, где версии следствия имели немало белых пятен.

"Хлопка" в России становится все больше