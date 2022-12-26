С Днем ПВО: в Белгородской и Курской области слышали взрывы
В Белгородской и Курской областях раздаются взрывы. День рождения российской противовоздушной обороны проходит как положено.
Сегодня, 26 декабря, в России отмечают день рождения их ПВО. В нескольких регионах раздались взрывы и это не похоже на праздничные салюты. Об этом сообщает 24 канал.
К теме "Позорище": россияне льют крокодиловые слезы из-за "хлопка" в Энгельсе
Где звучали взрывы
В целом громкий "хлопок" пришел в Суджанский район Курской области. Также звуки взрывов слышали в Шебекинском районе и в поселке Разумное недалеко от Белгорода.
В селе Беловское Белгородской области местные отдаленно слышали два громких удара.
Украинцы уже шутят о силе могущественной российской ПВО.
"Бомбический день" в России: в Новосибирске начался пожар
Вскоре стало известно, что в Новосибирске очень сильно горит цех. Площадь пожара настолько большая, что даже произошел обвал конструкций.
Пожар в Новосибирске: смотрите видео
Празднование дня рождения ПВО России началось со взрывов в Энгельсе
- Около 1:00 по киевскому времени на аэродроме в Энгельсе, откуда российская авиация вылетает обстреливать Украину, раздались мощные взрывы. Ударной волной в домах выбило окна, после чего над аэродромом раздалась сирена.
- Российские пропагандисты начали сообщать, что над аэродромом просто сбили беспилотник. Однако после взрывов на место "падения беспилотника" отправились пожарные машины и скорые. Площадь возгорания после взрыва составила около 120 квадратных метров.
- Впоследствии Минобороны России все-таки подтвердило взрывы на аэродроме. В ведомстве сказали, что "обломки беспилотника" убили троих и ранили четырех военнослужащих. Однако вся техника, которая находилась на аэродроме, якобы осталась "целой и невредимой".
- Украинская сторона уверена, что потери военной техники на Энгельсе – есть. Также несколько российских пабликов распространили информацию, что могли быть повреждены или уничтожены пять российских самолетов. Более того, российские СМИ распространяют информацию, что в результате прилетов мог быть поражен пункт управления базой.