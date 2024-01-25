Новая военная стратегия Украины поражает Россию в "больные места", – The Spectator

Украинские дроны оказались более успешными и эффективными против российских ресурсов, чем санкции Запада. Беспилотники поражают оккупантов прямо в "больные места".

Так журналисты издания The Spectator прокомментировали недавние украинские атаки на российские объекты. Говорится, в частности, об ударе по нефтегазоперерабатывающему заводу и нефтеэкспортному терминалу в Усть-Луге в Ленинградской области.

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Важный удар по Усть-Луге

Журналисты отмечают, что удары беспилотниками и ракетами, а также диверсионные рейды вглубь вражеской территории могут оказаться решающей стратегией для поражения "больных мест" России.

В частности, недавний удар по Усть-Луге ослабил возможности оккупантов производить и экспортировать нефть, авиационное топливо и газойль, а также транспортировать сжиженный природный газ. На восстановление могут уйти недели, а то и месяцы.

По сути, эти беспилотники украинского производства оказались более успешными в применении собственных насильственных санкций против российской торговли углеводородами, чем все неудачные попытки Запада ограничить цены и эмбарго на российский экспорт,

– констатируют в издании.

Возможность экспортировать энергоресурсы была основой сохранения российской экономики на плаву. Формально, нефть и газ являются экономическим источником жизни путинской военной машины.

Россия имеет одну серьезную уязвимость по сравнению с Украиной – ее огромная и рассредоточенная инфраструктура делает невозможным защиту каждого трубопровода, завода и моста. Кроме этого, ВСУ имеют преимущество в сложной индустрии дронов – в инновациях и технологиях.

Атака в Усть-Луге – это именно тот вид асимметричной войны, в котором Украина превосходит. Это также может быть ключом к тому, чтобы сделать войну слишком дорогой и болезненной для Путина,

– пишут в The Spectator

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