Новая военная стратегия Украины поражает Россию в "больные места", – The Spectator
Источник:The Spectator
Украинские дроны оказались более успешными и эффективными против российских ресурсов, чем санкции Запада. Беспилотники поражают оккупантов прямо в "больные места".
Так журналисты издания The Spectator прокомментировали недавние украинские атаки на российские объекты. Говорится, в частности, об ударе по нефтегазоперерабатывающему заводу и нефтеэкспортному терминалу в Усть-Луге в Ленинградской области.
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Важный удар по Усть-Луге
Журналисты отмечают, что удары беспилотниками и ракетами, а также диверсионные рейды вглубь вражеской территории могут оказаться решающей стратегией для поражения "больных мест" России.
В частности, недавний удар по Усть-Луге ослабил возможности оккупантов производить и экспортировать нефть, авиационное топливо и газойль, а также транспортировать сжиженный природный газ. На восстановление могут уйти недели, а то и месяцы.
По сути, эти беспилотники украинского производства оказались более успешными в применении собственных насильственных санкций против российской торговли углеводородами, чем все неудачные попытки Запада ограничить цены и эмбарго на российский экспорт,
– констатируют в издании.
Возможность экспортировать энергоресурсы была основой сохранения российской экономики на плаву. Формально, нефть и газ являются экономическим источником жизни путинской военной машины.
Россия имеет одну серьезную уязвимость по сравнению с Украиной – ее огромная и рассредоточенная инфраструктура делает невозможным защиту каждого трубопровода, завода и моста. Кроме этого, ВСУ имеют преимущество в сложной индустрии дронов – в инновациях и технологиях.
Атака в Усть-Луге – это именно тот вид асимметричной войны, в котором Украина превосходит. Это также может быть ключом к тому, чтобы сделать войну слишком дорогой и болезненной для Путина,
– пишут в The Spectator
Регулярные взрывы в России
- 24 января украинские беспилотники выбрали себе новую цель. Вечером был поражен морской терминал, принадлежащий Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу. Он является единственным НПЗ на берегу Черного моря.
- По информации росСМИ, НПЗ "Роснефти" якобы был атакован тремя украинскими БПЛА "Бобер". Впоследствии в СБУ отметили, что именно они стоят за атакой на российский объект. Чем именно атаковали терминал раскрывать не стали, однако рассказали, что огонь повредил установку первичной обработки нефтепродуктов, а именно – вакуумную и атмосферную колонны.
- Пожар не могли потушить более 8 часов, сообщалось, что огонь охватил 200 квадратных метров площади. В момент удара на заводе было 100 тонн бензина и 200 тонн мазута.