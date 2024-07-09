В Ростовской области блэкаут – без света сидят сотни тысяч россиян

После атаки на подстанцию в Ростовской области без света сидят более 200 тысяч потребителей. Власти уже придумали "отмазку", однако ей не все верят.

Минэнерго России сообщило, что в Ростовской области без света сейчас более 226 тысяч потребителей.

Смотрите также Дроны СБУ и ГУР ударили по аэродрому в Ахтубинске: показываем на карте где он расположен

Ростовская область без света

Россияне из Ростовской области жалуются, что уже длительное время нет света в их домах.

Минэнерго России утверждает, что отключения в Ростовской области якобы начались "из-за жары". В то же время местные жители не верят в это, поскольку до этого лета отключений в регионе не было.

Большинство понимает, что эти отключения связаны с последними атаками на электроподстанции.



Скриншот из местного чата

Смотрите также В Ростовской области вводят отключения света: власти обвиняют "жару"

К слову, 9 июля СБУ и ГУР атаковали электроподстанцию на 500 киловатт в Ростовской области. В частности об этом открыто заявлял и местный Губернатор Василий Голубев.

"В результате воздушной атаки в Родионово-Несвитайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции", – писал он.

Напомним, что также недавно из-за атаки дронами блэкаут был в Белгородской области.