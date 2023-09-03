В Санкт-Петербурге масштабный "хлопок": местные слышали громкие взрывы в районе нефтебазы

В российский Санкт-Петербург 3 сентября пришла масштабная "хлопок". Местные слышали взрывы при пожаре.

Сильный пожар в Санкт-Петербурге произошел на нефтебазе "Струмки", пишет 24 Канал. По предварительным данным, вероятно, вспыхнула цистерна. Что стало причиной пожара – пока не сообщается.

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В Санкт-Петербурге горит нефтебаза

Над Красногвардейским районом поднялся черный столб дыма, после чего местные жители стали слышны звуки, похожие на взрывы. Нефтебаза расположена недалеко от железнодорожной станции.

Момент взрыва в Санкт-Петербурге: смотрите видео

На месте пожара со вторым рангом сложности работают 12 единиц техники и 60 человек личного состава МЧС. О пострадавших не сообщают.

Впоследствии пропагандисты сообщили, что пожар площадью 800 квадратных метров произошел в здании автосервиса.

Россияне в сети активно публикуют видео большого пожара и жалуются, что "опять что-то взрывается!"

"С проспекта Непокоренных виден пожар. Многие пожарные машины ехали в ту сторону", – рассказывают очевидцы.

Местные жалуются на "хлопок" в Санкт-Петербурге: смотрите видео

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