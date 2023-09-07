В Ростове-на-Дону сбили дрон в 150 метрах от штаба военных: зрелищное видео взрыва

В России ночь показалась неспокойной. В частности, над Ростовом-на-Дону сбили беспилотный летательный аппарат.

Российские телеграмм-каналы сообщают, что в Ростове-на-Дону ночью сбили беспилотник. Это произошло в 150 метрах от штаба Южного военного округа, где командуют оккупационными войсками в Украине. 24 Канал.

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На месте загорелся автомобиль

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что дрон якобы сбили силы противовоздушной обороны около 3 часов ночи.

Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет,

– сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В то же время российские СМИ писали, что в результате падения обломков БПЛА загорелся автомобиль, а в рядом расположенном доме выбило окна.

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Также губернатор области сообщил, что всего ночью словно сбили два БПЛА. Еще один дрон якобы уничтожили поближе к центру города.

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