Москва официально обвинила Лондон в причастности к взрывам в Севастополе

МИД России вызвал посла Великобритании в Москве. Ей стали говорить, что Британия вроде бы причастна к "террористической атаке" в Севастополе.

Так, 3 ноября МИД страны-агрессора вызвал посла Великобритании Дебору Броннерт. Ей выразили "решительный протест" из-за "причастности Британии к террористической атаке" 29 октября в Севастополе, пишет 24 канал.

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Россия официально обвинила Британию во взрывах в Севастополе

В России заявили, что британские специалисты вроде бы принимали участие "в подготовке и материально-техническом обеспечении подразделений Сил специальных операций Украины, в том числе для проведения диверсионных операций на море". Страна-агрессор не смогла предоставить никаких доказательств в подтверждение своих обвинений.

Великобритания подчеркнула, что не причастна к атаке на черноморский флот России, но не скрывает того, что помогает обучать и вооружать ВСУ.

Что известно о взрывах в Севастополе

29 октября в Севастополе раздались громкие взрывы. Враги сразу заявили об "атаке дронами" и обвинили в ней Украину и Великобританию.

Сначала гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев написал, что в результате атаки якобы не пострадал ни один объект. Мол, это только учения. Украинские СМИ сразу начали сообщать, что повреждения получили 3 судна, среди которых флагман "Адмирал Макаров".

После этого Россия заявила о повреждении корабля "Иван Голубец" в Севастополе. Однако об "Адмирале Макарове" Кремль не говорил. Хотя данные СМИ свидетельствуют, что он пострадал.

Заметим, что после взрывов в Севастополе Россия заявила, что прекращает участие в зерновом соглашении. Однако уже 2 ноября корабли с украинским зерном снова начали движение.

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