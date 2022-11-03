Так, 3 листопада МЗС країни-агресорки викликало посла Великої Британії Дебору Броннерт. Їй висловили "рішучий протест" через "причетність Британії до терористичної атаки" 29 жовтня у Севастополі, пише 24 канал.

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Росія офіційно звинуватила Британію у вибухах у Севастополі

У Росії заявили, що британські фахівці начебто брали участь "у підготовці та матеріально-технічному забезпеченні підрозділів Сил спеціальних операцій України, в тому числі для проведення диверсійних операцій на морі". Країна-агресорка не змогла надати жодних доказів на підтвердження своїх звинувачень.

Велика Британія наголосила, що не причетна до атаки на чорноморський флот Росії, але не приховує того, що допомагає навчати та озброювати ЗСУ.

Що відомо про вибухи у Севастополі

29 жовтня у Севастополі пролунали гучні вибухи. Вороги одразу заявили про "атаку дронами" та звинуватили в ній Україну та Велику Британію.

Спершу гауляйтер Севастополя Міхаїл Развожаєв написав, що нібито внаслідок атаки не постраждав жоден об'єкт. Мовляв, це лише навчання. Українські ЗМІ одразу почали повідомляти, що руйнувань зазнали 3 судна, серед яких флагман "Адмірал Макаров".

Після цього Росія заявила про пошкодження корабля "Іван Голубець" у Севастополі. Однак про "Адмірала Макарова" Кремль не говорив. Хоч дані ЗМІ свідчать, що він таки постраждав.

Зауважимо, що після вибухів у Севастополі Росія заявила, що припиняє участь в зерновій угоді. Проте вже 2 листопада кораблі з українським зерном знову почали рух.

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