Как горели российские военные корабли в Севастополе: появилось видео ночного "хлопка"

Во временно оккупированном Севастополе оккупанты с самого утра находились в очень тревожном состоянии. На Крымском полуострове прозвучали взрывы, в результате чего пошли ко дну несколько вражеских кораблей.

Утром 29 октября фортуна повернулась к Россиянам другой стороной. Неизвестно, что именно стало причиной "хлопка" в Севастополе, однако, возможно, в этом виноваты сами захватчики.

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Как горели российские корабли

Сначала сообщалось о том, что звуки взрывов в Севастополе вызваны работой систем противовоздушной обороны после запуска ракет С-300. В конце концов, что это было – пока "загадка", однако произошел пожар на вражеских судах.

Пока оккупационные власти разбираются в причинах возгорания кораблей, украинцы могут насладиться видео, как горят захватнический морской флот.

Горят российские корабли в оккупированном Севастополе: смотрите видео из открытых источников

"Хлопок" в Крыму: что известно

Жители Севастополя не сразу поняли, что происходит и почему с утра раздаются взрывы, однако местные телеграм-каналы сообщили о том, что остров атаковали дроны.

Несмотря на то, что оккупанты отчитались об "уничтожении" всех беспилотников, каким-то чудом загорелось несколько кораблей в Черном море, которое сейчас частично контролирует Россия. Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что, по разным данным, среди поврежденных кораблей есть "Адмирал Макаров", ставший флагманом после потери россиянами "Москвы".

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что причиной повреждения кораблей может быть запуск ракет С-300. Нужно понимать, что беспилотники, атаковавшие Севастополь, являются "боевыми насекомыми" и использование по ним такой мощной "ПВО" может повлечь обратные последствия. Что, возможно, и произошло.

В России подтвердили повреждение корабля "Иван Голубец" в Севастополе и "констатировать", что во всем виноваты британцы. С соответствующим обвинением выступил представитель российской минобороны Игорь Конашенков.

В Лондоне пока эти заявления никак не комментировали, однако вряд ли Великобритании захочется отвечать на этот маразм от кремлевской пропаганды.

Достойно внимания – российский корабль поврежден и идет ко дну: смотрите видео