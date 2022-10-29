Как горели российские военные корабли в Севастополе: появилось видео ночного "хлопка"

29 октября 2022 , 17:00
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Источник:

LIGA.net

Во временно оккупированном Севастополе оккупанты с самого утра находились в очень тревожном состоянии. На Крымском полуострове прозвучали взрывы, в результате чего пошли ко дну несколько вражеских кораблей.

Утром 29 октября фортуна повернулась к Россиянам другой стороной. Неизвестно, что именно стало причиной "хлопка" в Севастополе, однако, возможно, в этом виноваты сами захватчики.

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Как горели российские корабли

Сначала сообщалось о том, что звуки взрывов в Севастополе вызваны работой систем противовоздушной обороны после запуска ракет С-300. В конце концов, что это было – пока "загадка", однако произошел пожар на вражеских судах.

Пока оккупационные власти разбираются в причинах возгорания кораблей, украинцы могут насладиться видео, как горят захватнический морской флот.

Горят российские корабли в оккупированном Севастополе: смотрите видео из открытых источников

"Хлопок" в Крыму: что известно

  • Жители Севастополя не сразу поняли, что происходит и почему с утра раздаются взрывы, однако местные телеграм-каналы сообщили о том, что остров атаковали дроны.
  • Несмотря на то, что оккупанты отчитались об "уничтожении" всех беспилотников, каким-то чудом загорелось несколько кораблей в Черном море, которое сейчас частично контролирует Россия. Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что, по разным данным, среди поврежденных кораблей есть "Адмирал Макаров", ставший флагманом после потери россиянами "Москвы".
  • Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что причиной повреждения кораблей может быть запуск ракет С-300. Нужно понимать, что беспилотники, атаковавшие Севастополь, являются "боевыми насекомыми" и использование по ним такой мощной "ПВО" может повлечь обратные последствия. Что, возможно, и произошло.
  • В России подтвердили повреждение корабля "Иван Голубец" в Севастополе и "констатировать", что во всем виноваты британцы. С соответствующим обвинением выступил представитель российской минобороны Игорь Конашенков.
  • В Лондоне пока эти заявления никак не комментировали, однако вряд ли Великобритании захочется отвечать на этот маразм от кремлевской пропаганды.

Достойно внимания – российский корабль поврежден и идет ко дну: смотрите видео

 

 

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак