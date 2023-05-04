Снова взрывы в центре Севастополя: оккупанты говорят о "беспилотнике" на аэродроме "Бельбек"

В оккупированном Севастополе 4 мая снова слышали взрывы. Сначала россияне заявляли об атаках надводным дроном, а затем – об обучении.

Информацию разгоняют российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал. После 18:00 заявили, что в центральной части Севастополя было слышно два ракетных пуска, но без разрывов ракет.

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Пророссийский военный телеграмм-канал сообщает о якобы уничтоженном надводном морском дроне в Севастополе. Публиковали даже видео.

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Потом появилась другая версия. Так называемый "глава Севастополя" Михаил Развожаев снова объяснил громкие звуки в городе учениями военных России. По его словам, громкие звуки в центре города – это профилактическая работа в рамках ППДО и тренировки наших систем ПВО.

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Затем заговорили об очередной атаке на Севастополь. Силы ПВО вроде бы уничтожили БПЛА в районе аэродрома Бельбек.

По словам окупантов, никакие объекты не пострадали. Мол, ситуация под контролем.

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