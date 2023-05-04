Снова взрывы в центре Севастополя: оккупанты говорят о "беспилотнике" на аэродроме "Бельбек"
В оккупированном Севастополе 4 мая снова слышали взрывы. Сначала россияне заявляли об атаках надводным дроном, а затем – об обучении.
Информацию разгоняют российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал. После 18:00 заявили, что в центральной части Севастополя было слышно два ракетных пуска, но без разрывов ракет.
Кстати говоря "Хлопок" на нефтебазе в Севастополе: появились спутниковые снимки последствий
Пророссийский военный телеграмм-канал сообщает о якобы уничтоженном надводном морском дроне в Севастополе. Публиковали даже видео.
Что происходит в Севастополе: видео
Потом появилась другая версия. Так называемый "глава Севастополя" Михаил Развожаев снова объяснил громкие звуки в городе учениями военных России. По его словам, громкие звуки в центре города – это профилактическая работа в рамках ППДО и тренировки наших систем ПВО.
Заявили о беспилотниках
Затем заговорили об очередной атаке на Севастополь. Силы ПВО вроде бы уничтожили БПЛА в районе аэродрома Бельбек.
По словам окупантов, никакие объекты не пострадали. Мол, ситуация под контролем.
"Хлопок" в Севастополе: что известно
- Во временно оккупированном Севастополе 29 апреля около 4:20 раздались 2 мощных взрыва. Как оказалось, прилетело по нефтебазе в Казачьей бухте.
- Россияне заявили, что бухту атаковали "украинские беспилотники", а взрывы произошли на объекте, не предназначенном для гражданских.
- Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что "хлопок" в Севастополе привел к существенной потери логистики россиян.